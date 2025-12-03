Partido Nacional lidera las votaciones de diputados en Honduras

Tegucigalpa – El Partido Nacional de Honduras, liderado por Nasry Asfura, quien cuenta con el respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza este miércoles el recuento preliminar de votos para los 128 diputados al Parlamento y las 298 alcaldías, mientras el Partido Liberal, de Salvador Nasralla, que mantiene ventaja en el conteo presidencial sobre Asfura, se perfila como la principal fuerza de la oposición.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha concluido el procesamiento de los votos, pero los informes preliminares, con casi el 80 % de las mesas escrutadas, otorgan al conservador Partido Nacional, que en 2021 fue relegado a primera fuerza de oposición, 50 de los 128 escaños del Parlamento.

El conservador Partido Liberal se perfila como primera fuerza de oposición en el Parlamento hondureño, con 40 diputados, mientras que el izquierdista Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador es el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta Xiomara Castro, aparece como segunda fuerza opositora con 34 escaños, según el organismo electoral.

Los partidos minoritarios Demócrata Cristiano y el Innovación y Unidad Social Demócrata contabilizan dos diputados cada uno.

El Partido Nacional no alcanza la mayoría simple de 65 diputados y deberá negociar alianzas con otras fuerzas, principalmente con el Partido Liberal, con el que gobernó por más de un siglo, para intentar asegurar el control de la agenda parlamentaria.

Transcurridos tres días desde las elecciones generales, la incertidumbre persiste en Honduras porque los electores aún no conocen a su virtual presidente debido a un escrutinio cerrado, en el que el Nasralla acumula 1.022.716 votos (40,27 %) frente a 1.006.615 votos (39,64 %) de Asfura.

La izquierdista Rixi Moncada, candidata del partido Libre, se sitúa en tercer lugar con 483.008 votos (19,02 %)

En los municipios, el CNE registra que el Partido Nacional lidera la votación en alrededor de 150 de los 298 municipios.

El Partido Liberal suma, hasta ahora, al menos 77 alcaldías, Libre 69 y el Innovación y Unidad Social Demócrata una, según el mismo informe preliminar.

Más de seis millones de hondureños estaban llamados a las urnas, en un proceso que se celebró en un «clima pacífico y festivo», a pesar del ambiente tenso previo al proceso, según la Misión de Observación Electoral de la Unión Europa (MOE/UE). JS