PN y PL lamentan y se solidarizan con familias del accidente en Santa Bárbara

Tegucigalpa– A través de un comunicado, el Partido Nacional a través de su presidente Nasry Asfura lamentó y se solidarizo con las familias del accidente ocurrido en Colinas, Santa Bárbara, occidente de Honduras.

Un trágico accidente ocurrido tras una actividad cívica ha llevado luto a numerosas familias hondureñas. Hoy, el país entero acompaña con respeto y solidaridad a quienes enfrentan este dolor inmenso, señala el comunicado.

A las familias afectadas les extendemos nuestro abrazo fraterno y nuestras oraciones, pidiendo fortaleza, consuelo y unión en estos momentos difíciles.

A quienes resultaron heridos, les deseamos una pronta recuperación y la atención necesaria para su bienestar.

Asimismo, el Partido Liberal, lamentó el trágico accidente ocurrido hoy en el desvío de Loma Larga, San José de Colinas (Santa Bárbara), donde varias personas fallecieron y otras resultaron heridas.

Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras, expresó sus más sinceras condolencias a las familias afectadas y pide a Dios fortaleza y consuelo en este momento de dolor.

Desea también pronta recuperación a los heridos.

_“Paz para quienes partieron. Fuerza para quienes quedan.”_

IR