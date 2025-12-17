Partido Nacional dice estar listo para integrar Juntas Especiales de Verificación

Tegucigalpa – El Partido Nacional de Honduras anunció esta noche estar listo para integrar las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR).

Contamos con 400 miembros debidamente acreditados para integrar las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR), indicó la fuerza política.

Exigimos respeto irrestricto al protocolo legal y a las normas del proceso, así como respeto a nuestros representantes por parte de los demás partidos políticos, indicó el PNH.

“Reafirmamos, con absoluta claridad, que estamos plenamente anuentes al recuento de las 2 mil 792 actas, siempre que este se realice con orden, legalidad, transparencia y sin presiones indebidas e ilegales”, acotó.

El respeto a la ley es el único camino para honrar la voluntad del pueblo hondureño, zanjó. (RO)