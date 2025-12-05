Partido Nacional denuncia que se quiere implementar la idea que cometieron fraude en las elecciones

Tegucigalpa – El Partido Nacional denunció este viernes que sus contendientes están planteando una acusación de fraude en su contra con relación a los resultados de las elecciones generales.

La diputada María Antonieta Mejía manifestó que sus contrincantes quieren instalar la idea que ellos cometieron fraude en las elecciones generales.

“Pretenden instalar la idea de fraude sólo porque el proceso no le es favorable, es una irresponsabilidad que busca provocar confrontación, deteriorar el orden democrático”, dijo la congresista.

Indicó que la democracia se contamina cuando se agrede con mentiras.

En ese sentido, anunció que prepara acciones legales contra las personas promuevan acusaciones falsas, inciten a la violencia electoral y atente contra la institucionalidad electoral.

Asimismo, consideró grave que algunos líderes y miembros del Partido Libertad y Refundación (Libre) se quieran sumar a la narrativa tóxica, alimentada de sospechas sin pruebas y envenenando el proceso electoral.

Mejía mencionó que el pueblo fue contundente el 30 de noviembre que quiere de la clase política debe actuar con respeto y responsabilidad.

Respaldó a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, de cumplir la labor con integridad, compromiso y rigor.

La diputada advirtió que de atacar a las consejeras e insinuar falta de transparencia y responsabilizarlas por los retrasos administrativos constituyen violencia política.

Exigió al Partido Libre que cese las acusaciones porque no se gana con narrativas ni con tener boca. AG