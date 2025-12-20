Partido Nacional denuncia delitos electorales en el escrutinio especial ante MP

Tegucigalpa – El Partido Nacional presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por la comisión de presuntos delitos electorales cometidos durante el desarrollo de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento, en el marco del escrutinio de actas con inconsistencias de las elecciones generales.

Según lo denunciado por el PN, representantes de los partidos Libertad y Refundación (Libre), Liberal y PINU habrían votado de manera conjunta para anular actas completas de Juntas Receptoras de Votos (JRV) en las que el candidato presidencial Nasry Asfura obtiene la mayoría. Esa decisión fue rechazada por los representantes del Partido Nacional dentro de las mesas.

(Leer) CNE advierte posible delito electoral por actas puestas en cero durante escrutinio especial

De acuerdo a la denuncia, estas actas estarían siendo dejadas con cero votos para todos los partidos políticos de forma irregular, una medida que en la práctica afecta exclusivamente a aquellas JRV donde Asfura resulta ganador.

(Leer) Marlon Ochoa descalifica a consejeras Hall y López, refugiadas en embajadas ante amenazas de aprenderlas

Los representantes legales del Partido Nacional advirtieron que las Juntas Especiales de Verificación y Recuento no tienen la potestad legal de anular votos, ya que su función, conforme a la Ley Electoral, se limita estrictamente al recuento de votos y verificación de actas.

Cualquier acción distinta constituye una violación a la normativa electoral y un grave irrespeto a los hondureños que ejercieron legítimamente su derecho al sufragio.

El Partido Nacional señaló que estas actuaciones podrían configurar delitos electorales de carácter penal, al quebrantar la Constitución de la República, la Ley Electoral y disposiciones del Código Penal de Honduras, por lo que se interpuso la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, así como un recurso de reposición para frenar estas decisiones ilegales.

La denuncia fue presentada por el apoderado legal del Partido Nacional y gerente de la Comisión Jurídica de Campaña, César Cáceres, quien informó que, en una primera revisión, ya se han identificado al menos 36 actas en las que se estaría cometiendo este tipo de irregularidades.

Finalmente, el Partido Nacional advirtió que, de persistir esta práctica ilegal y coordinada entre los partidos Libre, Liberal y PINU, continuará presentando las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, reafirmando su compromiso de defender cada voto del pueblo hondureño y el triunfo legítimo de Asfura. VC