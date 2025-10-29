Partido Nacional condena divulgación de “audios falsos” de Cossette López y Tomás Zambrano

Tegucigalpa – El Partido Nacional denunció este miércoles que los audios divulgados por el Ministerio Público entre una supuesta conversación entre la consejera Cossette López y el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, son falsos.

– El presidenciable Nasry Asfura expresó que desde hace meses ha estado oyendo amenazas a la democracia de Honduras.“Le están apuntando con una pistola cargada a la democracia, si le jalan el gatillo van a ver un pueblo enardecido”, exclamó.

En una conferencia de prensa en la sede del Comité Central del Partido Nacional (CCPN), Tomás Zambrano declaró que los audios fueron un ataque divulgado del gobierno contra la institucionalidad, el Estado, la democracia y las elecciones generales.

Zambrano manifestó que la divulgación de los audios se deriva de la denuncia que interpuso la semana pasada el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, en el Ministerio Público.

“Son audios falsos que están alejados de la realidad y la verdad”, dijo Zambrano a periodistas.

Comentó que técnicos y expertos en audios e inteligencia artificial determinaron que los audios son falsos.

Zambrano acusó que Libre está dispuesto a cualquier artimaña para quedarse en el poder al no ser favorecido en las encuestas de las elecciones generales.

Señaló que hay un ataque sistemático que se ha expandido al Congreso Nacional al provocar una parálisis legislativa y recurrir a la instalación de la comisión permanente para destituir a Cossette López del CNE y Mario Flores Urrutia como magistrado del TJE.

Añadió que Libre quiere escoger los sustitutos de Cossette López en el CNE y Mario Flores Urrutia del TJE escogiendo personas afines a través de la comisión permanente y tener mayoría en los órganos electorales.

Consideró como incomprensible la pretensión de Libre de querer imponer la versión que el Partido Nacional quiere que haya boicot en las elecciones generales.

El diputado nacionalista alertó que las elecciones generales, el voto y la declaratoria están en riesgo.

Mientras que el aspirante nacionalista a la alcaldía de la capital hondureña, Juan Diego Zelaya, leyó el comunicado del Partido Nacional que declara alerta permanente y electoral-democrática-nacional ante las artimañas y maniobras que buscan desestabilizar las instituciones y perpetuarse en el poder por la vía del abuso y la manipulación.

Convocó a los comités departamentales, locales, estructuras, candidatos, personas, líderes comunitarios y militantes a permanecer en alerta permanente y máxima unidad y coordinación en defensa de la democracia y Estado de derecho.

Zelaya denunció los ataques contra la consejera Cossette López y Tomás Zambrano por “audios fabricados y manipulados” que son promovidos por afines al expresidente Manuel Zelaya Rosales y su entorno político.

“Estas acciones buscan deslegitimar a quienes defienden la transparencia electoral e instalar un modelo autoritario al estilo Venezuela”, exteriorizó el aspirante.

Reprochó los ataques contra los magistrados del TJE, Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia.

Exigió una investigación internacional inmediata, técnica e imparcial sobre la autenticidad de los audios y la intención de los mismos, protección a las personas afectadas y objetos de persecución política, actuación independiente de las instituciones del Estado. AG