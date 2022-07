Partido Nacional asegura no participa en negociaciones por la CSJ, y bancada no aceptará imposiciones

Tegucigalpa – “La bancada del Partido Nacional no se prestará para entrar en negociaciones por la Corte Suprema de Justicia, y tampoco aceptará imposiciones de nadie, y de ningún tipo, esta es una bancada nueva pero muy beligerante y dispuesta a buscar lo mejor para Honduras”, manifestó este día el diputado Tomás Zambrano.

– El jefe de bancada nacionalista dijo que van a dormir en el Congreso Nacional, de ser necesario, para evitar que usurpen los curules del Partido Nacional, porque Libre no tiene los 86 votos.

Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, se refirió en esos términos, en el foro televisivo realizado en el Canal VTV, con la periodista Enma Calderón, y en el que además se refirió -según él- al mal gobierno que realiza el Partido Libre con la presidente Xiomara Castro, y la actitud de odio y división que se sigue imponiendo en Honduras.

“La bancada del Partido Nacional no se prestará para entrar en negociaciones por la Corte Suprema de Justicia, y tampoco aceptará imposiciones de nadie, y de ningún tipo, esta es una bancada nueva pero muy beligerante y dispuesta a buscar lo mejor para Honduras”, dijo Zambrano para luego expresar que “la bancada está unida en ese tema”.

Por otra parte, el congresista también se refirió a la propuesta para el mecanismo de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y la posición de la bancada del Partido Nacional, en supuestas negociaciones que ya se realizan.

No se participa en repartición de pastel

La bancada confirma que no está repartiendo pastel, o no está participando en repartición alguna de pastel, y no se prestará a negociaciones en el tema de la Corte Suprema de Justicia. La propuesta de reforma debe salir de las siete organizaciones y estamos claros que están vistiendo el saco a la medida del gobierno, pero no vamos a formar parte de eso, dijo Zambrano.

De igual forma, afirmó que ya les dijo a los diputados “que vamos a dormir en el Congreso de ser necesario” cuando se tenga que elegir la CSJ, “primero porque ellos no tienen los votos y no van a alcanzar los 86 y es probable que quieran utilizar nuestros curules, y después, también es probable que ellos aleguen que se rompe el orden constitucional y entonces quieran montar la Asamblea Nacional Constituyente, pero no lo vamos a permitir».

A criterio de Zambrano, la actual bancada del Partido Nacional tiene 22 nuevos diputados propietarios y 32 nuevos suplentes, es primera vez que sucede en la institución, y resaltó que al interior del grupo de parlamentarios se dice que nadie le va a aceptar imposiciones a nadie. “Se acabaron las imposiciones, y puedo asegurar que nadie le impondrá nada a esta bancada porque todo se debe dar por consensos», aseveró. JS