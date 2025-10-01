Partido Libre pide al CNE que el TREP garantice transmisión simultánea de actas

Tegucigalpa – El Partido Libertad y Refundación (Libre) solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) tenga interconexión directa con los servidores de cada institución política.

El coordinador general de Libre, Manuel Zelaya Rosales, mandó una carta de solicitud al CNE pidiendo adopción de medidas técnicas que aseguren la transparencia, seguridad e integridad en el proceso electoral.

Libre pide que las juntas receptoras de votos (JRV) digitalicen las actas y las transmitan directamente al servidor central del CNE, donde deberá enviarse inmediatamente y simultánea a los servidores de los partidos políticos.

También solicita tener acceso a la bitácora de transmisión y los registros de conexión de las empresas de telefonía celular contratadas para la transmisión de actas mediante un mecanismo en línea y en tiempo real.

Asimismo, clamó por la entrega de un informe estructurado al finalizar el proceso, y deberá detallar por cada conexión efectuada desde las juntas receptoras de votos parámetros técnicos como usuario, tipo de equipo, fecha y hora de conexión, tamaño de datos transmitidos, duración de la sesión y cualquier dato que permita verificar el comportamiento de la red durante jornada electoral.

Igualmente, pide que haya definición y publicación anticipada de formato y especificaciones técnicas de los softwares de transmisión a implementar, así como los diseños lógicos y físicos de la base de datos.

Por otro lado, instó a que haya designación de representantes técnicos de los partidos políticos en el Centro de Operaciones Red (NOC) que el CNE establezca para la operación de la red durante el día de los comicios generales.

Finalmente, pidió la definición del software de encriptación y desencriptación por parte de la auditoría técnica de sistemas contratada por el órgano electoral para garantizar los estándares de transparencia y seguridad informática. AG