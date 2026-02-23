spot_img
Política

Partido Libre ofrece servicios legales gratuitos a “perseguidos políticos” de su militancia

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, informó hoy que esta fuerza política coloca a disposición servicios legales para “perseguidos políticos” de su militancia.

“El @PartidoLibre pone a disposición de toda nuestra militancia que estén siendo perseguidos, amenazados o despedidos por razones injustas o de sectarismo político, nuestros servicios legales gratuitos de asesoría y defensa para garantizar el respeto a su derecho al trabajo y a las condiciones laborales de dignidad reconocidas en la Constitución y en nuestras leyes”, informó Zelaya a través de sus redes sociales.

No debemos permitir represalias ni discriminación por pensamiento político, señaló.

A renglón seguido, sostuvo que el trabajo es un derecho, no un privilegio.

Pueden avocarse a la Sede TGU, o escribir y registrarse en el enlace: http://libre.hn., detalló el coordinador de Libre. (RO)

