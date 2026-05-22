Partido Liberal, tras masacres : Ningún gobierno puede eludir su responsabilidad de combatir la criminalidad

Tegucigalpa- El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPLH) se pronunció tras las masacres registradas en las comunidades de Rigores, en Trujillo, Colón, y Corinto, en Omoa, Cortés, donde murieron al menos 25 personas, entre ellas cinco agentes policiales, hechos que han generado conmoción a nivel nacional.

A través de un comunicado, el Partido Liberal expresó sus condolencias y solidaridad con las familias de las víctimas, al tiempo que advirtió que estos hechos reflejan la profunda crisis de seguridad que atraviesa Honduras.

La institución política señaló que la violencia continúa cobrando vidas pese a las medidas implementadas por el Estado en los últimos años, incluyendo mecanismos extraordinarios de financiamiento destinados al combate de la criminalidad.

“El gobierno no puede eludir su responsabilidad de garantizar la seguridad de la población”, enfatizó el CCEPLH, al cuestionar los escasos resultados obtenidos frente al avance de la violencia en distintas regiones del país. Asimismo, exigió acciones inmediatas e integrales que fortalezcan no solo la persecución del delito, sino también la prevención social de la violencia, mediante oportunidades reales para la niñez y la juventud hondureña.

En el escrito el Partido Liberal reafirmó su compromiso con la defensa de la vida, el estado de derecho y la construcción de un país donde prevalezcan la paz, la justicia y la libertad, insistiendo en que ninguna muerte debe verse como una simple estadística, sino como una alerta que exige respuestas inmediatas y coordinadas por parte del Estado hondureño.LB