Partido Liberal respetará resolución del CNE en inscripciones de candidatos

Tegucigalpa – La posición del Partido Liberal es respetar la ley, que se siga el debido proceso y que sea la institución que de un análisis de lo que puede proceder en el caso de la inscripción de Jorge Cálix en la planilla de diputados por el departamento de Olancho, reiteró el diputado Marlon Lara.

El parlamentario es del criterio de que en todos los casos, de todos los niveles electivos, deben seguirse las instancias establecidas en la ley electoral y que sea el Consejo Nacional Electoral (CNE) que tome una resolución, lo que “será respetado por el Partido Liberal”.

Lara dijo que aunque pueden haber diversos criterios en torno a esta solicitud del excandidato presidencial liberal, para participar en los comicios, desde una candidatura a diputado.

Además, el legislador es partidario de que este tema sea resuelto vía CNE, la institución que por ley es la responsable de llevar todo el proceso. VC