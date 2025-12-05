Partido Liberal pide voto por voto

Tegucigalpa – El dirigente liberal, Antonio García dijo que el presidenciable Salvador Nasralla está a favor de que se realice un conteo de voto por voto en el nivel de la Presidencial, ante la desconfianza entre la ciudadanía hondureña.

(Leer) Con ligera ventaja, Asfura continúa liderando en el escrutinio más reñido

“Vemos que la situación ha despertado mucha desconfianza, los resultados no se están moviendo, hay muchas actas abultadas y otras que están circulando que despiertan la duda, entonces los más democrático, transparente y limpio es que en presencia de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), los periodistas, sociedad civil, agarrar urna por urna, verificar si los votos cuadran con el acta”, señaló.

El excanciller de la República recordó que más de 19 mil actas las que tendrían que verificarse y señaló que aunque en un proceso un poco largo, no es imposible.

“Yo espero que el partido Libre (Libertad y Refundación) que ha estado pidiendo lo mismo, va a instruir a Marlon (Ochoa) para que también apoye la solicitud, así serían dos a uno”, afirmó. VC