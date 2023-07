Partido Liberal no ratificará acta de CAF, reitera diputado Marlon Lara

Tegucigalpa- El Partido Liberal se mantiene firme existe un acta firmada por 19 diputados propietarios y suplentes que no ratificarán el acta de Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), expresó el diputado Marlon Lara.

El diputado Lara sostiene que si no han convocado a sesión es porque “no tienen los votos y al no ratificarse esa acta prácticamente es como si nunca se hubiera discutido lo de la Corporación Andina de Fomento entonces Honduras no se puede adherir a ese banco”.

En entrevista con Proceso Digital, el parlamentario destacó que con esa decisión se está salvando al pueblo de pagar 11,500 millones de lempiras que puede ser utilizado para la compra de medicamentos o para inversiones en los diferentes sectores que no tienen agua, escuelas kinders, hospitales y centros de salud.

El parlamentario agregó que no es que se esté en contra del CAF, porque se reconoce que es una gran institución financiera, pero Honduras ya tiene acceso a financiamiento para el caso en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el Banco Mundial (BM) y en el Fondo Monetario Internacional (FMI) a más largo plazo y a menos tasa de interés.

A renglón seguido el diputado liberal cuestionó ¿por qué entonces nos vamos a endeudar con un banco teniendo que pagar 11,500 millones de lempiras?

Agregó que Honduras es un país pobre y no puede seguir endeudándose y sobre esa deuda tener que pagar 470 millones de dólares “eso es lo que nosotros como oposición no aceptamos”.

El diputado Lara, concluyó que el Partido Liberal, se mantiene firme y acompañará proyectos de ley que sean de beneficio al país, pero no se prestarán en proyectos en detrimento del desarrollo de Honduras. LB