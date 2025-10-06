Partido Liberal interpone recurso ante el TJE para inscribir a Cálix

Tegucigalpa – El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, informó que hoy lunes se interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) para solicitar la inscripción de Jorge Cálix como candidato a diputado por el departamento de Olancho.

A criterio de Contreras, la opinión del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, quien afirmó que el Partido Liberal debe buscar otro sustituto que no sea Jorge Cálix para reemplazar a Samuel García en la planilla de diputados en Olancho, “no es vinculante, es una posición personal”.

En tal sentido, la inscripción de Cálix “se definirá en el TSE”, porque «el CNE no ha sesionado, y no se ha manifestado, entonces que él diga que no sea inscrito es una posición personal de él y no está representando al pleno”, dijo.

El viernes empezó la impresión de las papeletas electorales para los comicios generales del 30 de noviembre.

Por su parte, el presidente del TSE, Mario Flores Urrutia confirmó la recepción del recurso.

“Receptoría de secretaría general del Tribunal Supremo Electoral (TSJ), nos ha informado que el día de hoy en el transcurso de la mañana se ha presentado el recurso de apelación contra los actos administrativos que fueron realizados en el CNE, en cuanto a la inscripción del señor Jorge Cálix”, dijo. VC