Partido Liberal exige declaratoria electoral inmediata y descarta pacto con Libre

Tegucigalpa – El Partido Liberal de Honduras (PLH) exigió la noche de este lunes la emisión inmediata de la declaratoria oficial de las elecciones generales de 2025 y advirtió que no aceptará más dilaciones ni intentos de desconocer el proceso electoral, en medio de la creciente tensión política del período postelectoral.

En un comunicado oficial emitido desde Tegucigalpa, el Consejo Central Ejecutivo del PLH rechazó de forma categórica cualquier vinculación o negociación con el Partido Libertad y Refundación (Libre), al que señaló como contrario a sus valores democráticos. El partido afirmó que su posición es “en defensa de la democracia, la libertad y la soberanía del pueblo”.

El liberalismo denunció graves atrasos en el desarrollo del cronograma electoral y recordó que la ley establece como fecha máxima el 30 de diciembre para la declaratoria oficial de resultados, por lo que demandó al Consejo Nacional Electoral (CNE), acelerar los procedimientos pendientes y cumplir estrictamente la normativa vigente.

Asimismo, el PLH rechazó cualquier intento de declarar nulo el proceso, postergar la declaratoria más allá del plazo legal o repetir las elecciones, al considerar que dichas propuestas violentan la Constitución de la República y desconocen la voluntad popular expresada en las urnas.

“El pueblo cumplió; ahora corresponde a las instituciones garantizar que su voluntad sea respetada”, subraya el pronunciamiento, en el que el Partido Liberal se reivindica como garante histórico de la democracia constitucional y exige certeza jurídica para el país.

Finalmente, el instituto político instó a los consejeros electorales a cumplir con su deber sin más dilaciones y advirtió que prolongar la indefinición del proceso electoral solo profundiza la crisis política y afecta gravemente al pueblo hondureño. (PD)