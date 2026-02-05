Partido Liberal celebra 135 años de fundación

Tegucigalpa – El Partido Liberal de Honduras (PLH), la institución política más antigua del país y una de las de mayor trayectoria en Centroamérica y América Latina, celebra hoy 135 años de fundación y de ininterrumpida vida política al servicio de Honduras.

Fundado el 5 de febrero de 1891 por el visionario Policarpo Bonilla, heredero directo de los ideales liberales de Francisco Morazán y Céleo Arias, el PLH surgió con el propósito de defender la libertad, la justicia social, la democracia y el progreso del pueblo hondureño.

Desde entonces, ha sido protagonista indiscutible de las transformaciones más importantes del país, aportando 11 presidentes constitucionales y marcando hitos en la consolidación de la democracia, la educación, la salud y los derechos ciudadanos.

En esta fecha emblemática, el Partido Liberal reafirma su vigencia como la única alternativa real para millones de hondureños que anhelan un país más justo, próspero y unido.

A pesar de los desafíos históricos y actuales, el PLH se mantiene de pie, con la frente en alto y el corazón rojo y blanco, renovando su compromiso de trabajar por la esperanza, la coherencia y el bienestar colectivo.

Como parte de las actividades conmemorativas, se realizarán este jueves actos solemnes en el Consejo Central Ejecutivo en Tegucigalpa, está la izado de la bandera liberal por las máximas autoridades del partido, diputados y alcaldes.

Protocolo oficial con palabras de sus líderes, homenajes a figuras destacadas del liberalismo, convivios con la militancia y actividades culturales.

Darse un baño de humildad

El presidente del CCEPL, Roberto Contreras hizo un llamado a sus correligionarios a “darse un baño de humildad” y reforzar la unidad interna del partido.

Contreras enfatizó que la autocrítica y la apertura al diálogo son esenciales para fortalecer la organización política.

Subrayó que, a pesar de los retos recientes, el Partido Liberal mantiene una base sólida de militancia y que es necesario trabajar desde la unidad para recuperar la confianza de la ciudadanía.

Señaló que la humildad debe ser la guía para enfrentar los desafíos electorales y sociales que se avecinan.

La diputada Ericka Urtecho saluda el 135 aniversario del Partido Liberal y especialmente honra la memoria de su madre Carolina Echeverría. #ProcesoDigital pic.twitter.com/kLWtkGJSze — Proceso Digital (@ProcesoDigital) February 5, 2026

Contreras concluyó su mensaje recordando la trayectoria histórica del partido y su contribución al desarrollo democrático del país, instando a los liberales a actuar con responsabilidad y compromiso hacia los valores fundacionales.

Los seguidores del Partido Liberal que se han hecho presente a la sede la institución política piden a sus autoridades seguir adelante que el liberalismo no está muerto en Honduras.

Por su parte, el diputado y jefe de bancada, Jorge Cálix dijo que el liberalismo está más vivo que nunca y que van a trabajar para ganar el próximo proceso electoral. IR