Partido Democracia Cristiana desvincula a Godofredo Fajardo y afirman que su posición “ya no es partidaria”

Tegucigalpa – El partido Democracia Cristiana notificó hoy que Godofredo Fajardo presentó su renuncia a esta institución y la misma recibió trámite, por lo que cualquier posición u opinión del diputado “no es partidaria”.

Cualquier posición, declaración, actuación, negociación, decisión o voto que el señor Godofredo Fajardo Ramírez adopte en el ejercicio de sus funciones dentro del Congreso Nacional será de sus exclusiva responsabilidad personal y política, señaló el Partido Democracia Cristiana en un pronunciamiento público.

En ese sentido, este instituto político dejó claro que el diputado Fajardo “no representa, no compromete y no vincula de ninguna manera la línea política institucional”.

En ese sentido, quien ejerce la única representación y vocería del Partido Democracia Cristiana en el Congreso Nacional es el diputado suplente Flavio Javier Nájera Zelaya.

Fajardo se desempeña actualmente como vicepresidente del Congreso Nacional.

Sin embargo, al quedar desvinculado del Partido Democracia Cristiana con el que llegó a ese puesto, ahora deberá ejercer sus funciones como diputado independiente hasta oficializar una afiliación a otro instituto político. (RO)