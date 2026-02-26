Participa por un viaje a México comprando “Marcas Campeones” los productos favoritos de P&G en Supermercados La Colonia

Tegucigalpa– Supermercados La Colonia en alianza estratégica con la marca P&G realizaron el lanzamiento de su campaña “Marcas Campeonas, contigo en tu día a día y ahora te llevan a México”.

Una iniciativa orientada a reconocer la preferencia de sus clientes y celebrar su pasión por el fútbol, brindándoles la oportunidad de ganar un viaje a México en junio.

La promoción invita a los clientes a disfrutar de una experiencia futbolera única, mientras adquieren productos de las marcas participantes como Head&shoulders, Pantene, Gillette, Pampers, OralB y más, reconocidas por su calidad y liderazgo en la categoría de belleza y cuidado personal, acompañando su vida cotidiana.

Participar es muy sencillo: al comprar productos participantes en cualquiera de las tiendas de Supermercados La Colonia, los clientes deberán registrar sus tickets en www.macascampeonas.com quedando inscritos automáticamente en la promoción.

“Con estos maravillosos productos, construimos vínculos sólidos con los consumidores a través de marcas que forman parte esencial de su rutina. Junto a Supermercados La Colonia, reforzamos esa cercanía mediante una promoción que reconoce su preferencia, ofreciendo la posibilidad de vivir una experiencia inolvidable”, expresó Fran Andino representante de Proconsumo.

Por su parte, Harold Lovo, gerente de Mercadeo de Supermercados La Colonia, señaló que “en Supermercados La Colonia mantenemos un firme compromiso con nuestros clientes, enfocados en ofrecer experiencias de valor que fortalezcan su relación con nuestras marcas aliadas. Esta promoción refleja ese propósito, transformando sus compras en la oportunidad de vivir un viaje extraordinario a México”.

La promoción “Marcas Campeonas, contigo en tu día a día y ahora te llevan a México”, estará vigente del 1 de marzo al 15 de mayo, en las tiendas de Supermercados La Colonia a nivel nacional, el sorteo se realizará el 20 de mayo. IR