Parques de Universal abrirán una casa del terror sobre la película ‘Sinners’ en EEUU

Miami.– Los parques de Universal Studios anunciaron este jueves que incorporarán una casa del terror sobre ‘Sinners’ (‘Pecadores’, en español), filme de terror nominado al Óscar sobre vampiros y racismo, en sus parques temáticos en Florida y California en Estados Unidos.

La atracción se integrará a la programación de experiencias inmersivas de Halloween Horror Nights de Universal Studios a partir del viernes 28 de agosto en Universal Orlando Resort, en Florida, y del jueves 3 de septiembre en Universal Studios Hollywood, en Los Ángeles, en California, según un comunicado de la compañía.

Universal prometió a los visitantes que se «sumergirán en la obra maestra del terror sobrenatural» de ‘Sinners’, que obtuvo un récord de 16 nominaciones al Óscar, de las que ganó cuatro, y aborda el racismo con una metáfora de vampiros en el sur estadounidense en la era de Jim Crow.

«Nuestra colaboración con Halloween Horror Nights brinda a los fans la oportunidad de adentrarse aún más en el mundo de la película, de sentir la música, la atmósfera y la tensión envolviéndolos por completo», declararon Ryan Coogler, Zinzi Coogler y Sev Ohanian, productores del filme.

La experiencia ofrece transportar al público al pasado, al Club Juke, de los gemelos Smoke y Stack, ambos interpretados en el filme por el actor Michael B. Jordan.

Los fanáticos deberán eludir a los vampiros, «sobrevivir a la noche», y se toparán con algunos de los personajes de la película, que ganó el Óscar por mejor actor, mejor guión original, mejor música y mejor cinematografía.

Las entradas para el evento de la temporada de otoño en ambas costas de Estados Unidos ya están disponibles, indicó el comunicado, que citó que la película recaudó 370 millones de dólares a nivel mundial.

“Tal como la película ganadora del Óscar de Ryan Coogler, ‘Sinners’, reinventó el género de vampiros, nosotros estamos reinventando la casa embrujada y creando nuevas formas de asustar a nuestros visitantes, métodos que nunca antes habíamos intentado», dijo John Murdy, productor ejecutivo de Halloween Horror Nights en Universal Studios Hollywood. EFE/ir