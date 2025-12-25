Parlamentario de Reino Unido felicita a Asfura y llama a respetar el resultado electoral en Honduras

Tegucigalpa- El subsecretario de Estado Parlamentario del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Chris Elmore, del Partido Laborista galés, felicitó públicamente al presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, tras su victoria en las elecciones generales.

A través de un pronunciamiento oficial, Elmore destacó que el Reino Unido, junto con la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y los Estados Unidos, insta a todas las partes a respetar el resultado electoral y el proceso democrático desarrollado en el país centroamericano.

El funcionario británico subrayó que una transición pacífica del poder, basada en el respeto a la voluntad del pueblo hondureño, es fundamental para la estabilidad democrática y el fortalecimiento institucional de Honduras.

“El respeto al resultado electoral y una transición ordenada son vitales para consolidar la democracia y la gobernabilidad”, enfatiza el mensaje, en un contexto marcado por tensiones políticas y cuestionamientos al proceso electoral.

El pronunciamiento del Reino Unido se suma a los múltiples reconocimientos internacionales recibidos por Asfura tras su proclamación oficial como presidente electo para el período 2026-2030, reflejando el interés de la comunidad internacional en la estabilidad y continuidad democrática de Honduras.LB