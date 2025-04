Parlacen entrega reconocimiento San Óscar Arnulfo Romero a Dina Meza por defensa de DDHH

Tegucigalpa – El Parlamento Centroamericano (Parlacen) entregó este martes el reconocimiento “San Óscar Arnulfo Romero” a la periodista y defensora de derechos humanos, Dina Meza, en medio de un ambiente donde las libertades de prensa y de expresión viven un momento álgido en Honduras y en la región.

– Meza reclamó que la región está en uno de sus peores momentos, en una involución de los derechos humanos.

– “No podemos permitir que la injusticia se normalice, ni que un puñado de personas crean que pueden hacer y deshacer en la nación”, expresó la galardonada.

La periodista destacó el papel del sacerdote salvadoreño, cuyo ejemplo en pro de la justicia, dignidad y valentía inspiró el reconocimiento que entrega por primera vez el brazo político del Sistema de Integración Centroamericana (Sica).

“Este honor no me pertenece a mí, sino a todas aquellas personas que en Centroamérica han luchado y siguen luchando por un futuro de paz, democracia y respeto irrestricto a los derechos humanos”, dijo Meza al usar la tribuna para reiterar su rechazo a la persecución de personas defensoras de derechos humanos, las restricciones a la libertad de expresión y la impunidad con la que se han cometido atropellos.

“Romero y Galdámez optó por el lado de los oprimidos e hizo de sus homilías dominicales su tribuna de denuncias por las graves violaciones de los derechos humanos en El Salvador, por eso lo asesinaron porque prefirió no ser cómplice de las masacres que estaban ocurriendo en su país, para él guardar silencio era compartir el crimen”, destacó.

En tal sentido, para Meza, este reconocimiento, es un llamado a no olvidar que la justicia no es una opción, sino una obligación, pues “la democracia no se defiende desde el silencio ni la complicidad, sino desde la denuncia y el compromiso con la verdad”, aseveró.

Condena a las restricciones

Meza recordó que el Parlacen nació de los ideales de los centroamericanos, con niveles de vida cada vez más precarios en todos los aspectos, y los derechos humanos engloban todas las necesidades de las personas que a falta de respuestas estatales demandan sus derechos.

La periodista, quien dirige la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), lamentó que en la actualidad la región está en uno de sus peores momentos, vive una involución de los derechos humanos, dijo al señalar el uso de todas las herramientas que el sistema restrictivo permite para amedrentar las voces que se levantan ante las arbitrariedades.

El discurso de la defensora de derechos humanos fue acuerpado por defensores de derechos humanos, periodistas y diputados del Parlacen, quienes destacaron su compromiso por la defensa de las libertades sociales.

Honduras y las libertades

“Centroamérica enfrenta desafíos graves. En Honduras, uno de los países más violentos para defender derechos, las violaciones a los derechos humanos siguen siendo una sombra que amenaza la estabilidad y la dignidad de sus ciudadanos y ciudadanas”, denunció.

El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Juan Carlos Sierra pide proteger a la defensora de derechos humanos Dina Meza, cuya labor fue reconocida por el Parlacen.

Meza reiteró su rechazo a la persecución de personas defensoras de derechos humanos, a las restricciones a la libertad de expresión y a la impunidad con la que se han cometido atropellos, “se siguen cometiendo desde el poder en estos momentos, deben ser denunciadas y confrontadas con firmeza”.

“No podemos permitir que la injusticia se normalice, que la desesperanza sea el destino de nuestro pueblo, ni que un puñado de personas crean que pueden hacer y deshacer en la nación”, expresó.

“Pensamos en el 2021 que pasábamos del autoritarismo de una dictadura a una nación de respeto a las libertades y a los derechos humanos, pero nos han engañado, a menos de cuatro años de que se instalara el gobierno, tenemos grandes retrocesos en el respeto a los derechos humanos, tanto es así que después que nos dijeron “nacimos en las calles” ahora han establecido acciones contra la protesta pacífica, para detener las demandas sociales, precisamente en las calles”, manifestó.

La coordinadora del Movimiento de Mujeres Visitación Padilla, Merly Eguigure destacó que el reconocimiento del Parlacen a Dina Meza es merecido dado la trayectoria de la defensora de derechos humanos.

La defensora de derechos humanos dijo a los diputados del Parlacen que ellos tienen una gran responsabilidad, “desde este espacio pueden hacer muchas cosas en favor de quienes les delegaron poder, a la sociedad es a la que deben responder y no a intereses partidarios”.

Derechos violentados

Meza también destacó la labor del defensor de los derechos humanos y diputado del Parlacen, Jorge Jiménez, quien durante este gobierno ha sufrido la persecución más feroz con la intención de llevarlo a prisión.

Igualmente se refirió al periodista José Carlos Panameño y Monserrat Arita, quienes están en la mira de la violencia de los colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) por su labor de denuncia, “no ha habido forma de que el sistema de justicia funcione para ellos”, recrimina.

La justicia es darle al otro lo que le pertenece por el hecho de ser humana y Dina Meza, hace mérito al significado de su nombre, dijo el padre Lenín Cruz en el marco del reconocimiento que le realizó el Parlacen a la defensora de derechos humanos.

“Es importante que hayan institucionalizado este reconocimiento. Les recomiendo que aprovechen las capacidades de las personas que somos depositarias del mismo para que coadyuvemos junto al Parlacen a enderezar los caminos torcidos que llevan al autoritarismo, y volverlos alamedas de paz, respeto a los derechos humanos y democracia efectiva”, afirmó. VC