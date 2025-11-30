Pareja presidencial vota en Olancho y prometen volver a derrotar a JOH

Catacamas – La presidenta Xiomara Castro y el exmandatario Manuel Zelaya Rosales (2006-juyio de 2009) votaron este domingo en las elecciones generales manifestando que las elecciones son una fiesta cívica e invita a los hondureños a ejercer el sufragio.

La pareja presidencial se apersonó en el centro de votación en el centro básico Álvaro Contreras en el barrio El Espino en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho.

Mel Zelaya manifestó que el mensaje que mandó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evidencia la “torcida personalidad” y lo oportunista que es el aspirante liberal Salvador Nasralla.

“Es quien mejor ha definido a Nasralla porque dijo que no era una persona confiable y es un oportunista”, dijo a periodistas.

Subrayó que los resultados electorales se conocerán cuando se conozca el 100 % de las actas y que “con su sonrisa” sabe cómo va los resultados de boca urna.

Por otro lado, ironizó que él y el pueblo están preparados para el regreso del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-20229, refiriéndose al indulto, para volverlo a derrotar.

Mientras que la mandataria hondureña, Xiomara Castro, expresó que las elecciones generales son una fiesta cívica y es un momento crucial para la democracia del país.

Señaló que está satisfecha porque llegó acompañado de su nieto y que le está enseñando la importancia de ejercer el sufragio.

Castro indicó que en su gobierno se ha construido institucionalidad y que se refleja en la función que ejerce las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Defendió que en su gobierno se ha invertido en proyectos de carreteras, construcción de hospitales, caminos productivos, atención en el agro, medioambiente y las demás áreas importantes.

Afirmó que Honduras está listo para despegar al jactarse de los índices en los niveles de pobreza.

La mandataria hondureña enfatizó que los hondureños tienen que manifestarse en las urnas para demostrar soberanía. AG