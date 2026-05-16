Parar indefinidamente la construcción de los hospitales es castigar a quien es inocente, dice Edmundo Orellana

Tegucigalpa – El exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, señaló este viernes que parar indefinidamente la construcción de los hospitales es castigar a quien es inocente, por ello pide castigar al responsable.

En ese orden, dijo que en esta ecuación el pueblo hondureño es inocente.

El también exfiscal pidió castigar a los responsables y no al inocente: el pueblo.

Parar indefinidamente la construcción de los hospitales es castigar a quien es inocente: el pueblo. Castiguen al responsable. Sean implacables con el que, a sabiendas, se aprovechó. Pero no le nieguen salud al pueblo.

Ud, qué opina? — Edmundo Orellana (@mundoorellana) May 16, 2026

“Castiguen al responsable. Sean implacables con el que, a sabiendas, se aprovechó. Pero no le nieguen salud al pueblo”, enfatizó.

Las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la construcción de hospitales podrían extender la paralización de los proyectos por más de dos meses.

Cabe señalar que el Juzgado en materia de Criminalidad, Medio Ambiente y Corrupción declaró con lugar una petición del Ministerio Público en cuanto a imponer la suspensión de la construcción de los hospitales de Olancho, Santa Bárbara y Ocotepeque como una medida precautoria mientras el ente persecutor realiza las investigaciones.

En la resolución del juzgado donde se suspende la continuidad de las obras, se señala que el hospital de Santa Bárbara se construye en los terrenos que pertenecen a una organización no gubernamental, lo cual podría provocar una disputa legal por la propiedad del terreno en el futuro.

El avance de la obra en el hospital de Santa Bárbara es del 25 % y tiene compromisos contractuales del 70 %, se detalla en la resolución judicial.

El hospital de Ocotepeque tiene una baja ejecución física, mientras los contratos están próximos a vencerse y también hay contratación de varias empresas para realizar micro proyectos que requieren alta inversión presupuestaria.

El hospital de Salamá, Olancho tiene un avance del 25 % y compromisos contractuales superiores al 70 %, donde se repite el patrón de compromisos con varias empresas en micro proyectos. (RO)