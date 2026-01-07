Paralizan ruta de buses en SPS tras asesinato de conductor

San Pedro Sula – A raíz del hecho violento donde uno de sus compañeros perdió la vida, los conductores y ayudantes de la ruta 1 de San Pedro Sula, decidieron paralizar sus unidades este miércoles en protesta por la inseguridad en la que desempeñan su labor.

En ese sentido, las unidades de la ruta 1 se encuentran aparcadas en la terminal de buses localizada en el barrio La Guardia, dejando sin el servicio a miles de usuarios.

Los trabajadores de las unidades indicaron que la paralización es en solidaridad con el asesinato el martes de uno de sus compañeros que perdió la vida en el barrio Barandillas, supuestamente en un asalto.

Añadieron que en ese sentido, decidieron que no saldrían a trabajar ya que temen por su vida pues cada año son asesinados compañeros mientras que otros han sufrido atentados y han sido víctimas de asaltos.

Asimismo, indicaron que el asesinato del conductor ayer, puede no tratarse de un asalto sino que puede ser motivado por el cobro de la extorsión.

Son aproximadamente 43 unidades del servicio rapidito las que se encuentran paralizadas.

El occiso fue identificado como Henry Orlando Hernández. La zona donde ocurrió el atraco es considerada caliente para los empleados del rubro del transporte. IR