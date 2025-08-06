Paralizado el transporte de carga pesada en Puerto Cortés y San Lorenzo

Tegucigalpa— El transporte de carga pesada se encuentra paralizado este miércoles en dos de los principales puertos del país: Puerto Cortés, en el norte, y San Lorenzo, en el sur. La protesta, liderada por el Sindicato del Transporte de Carga Pesada, obedece a la falta de atención del gobierno ante la demanda de licencias especiales para conductores jóvenes.

-Transportistas exigen licencias para nuevos conductores, pero no hay respuesta a las gestiones realizadas en el Congreso Nacional, Instituto Hondureño del Transporte Terrestre y Vialidad y Transporte para la obtención de la licencia pesada.

“Hoy se concreta la acción que veníamos anunciando. No hubo ningún acercamiento por parte del gobierno, por eso decidimos actuar en los dos puntos más importantes del país”, declaró Juan Fiallos, presidente del sindicato.

Fiallos advirtió que, de no recibir respuesta, extenderán las tomas a otras regiones, incluyendo la carretera CA-5 y la CA-4 en el occidente del país.

El gremio exige que se legalice la situación de cientos de jóvenes que conducen camiones articulados sin contar con la licencia especial requerida. “Muchos de estos muchachos tienen 21 años o más, están capacitados, pero no se les otorgan las certificaciones. Queremos que se analicen los perfiles caso por caso”, insistió Fiallos.

Según el dirigente, el sector enfrenta un déficit severo de conductores desde la pandemia por COVID-19, lo que ha obligado a emplear a jóvenes sin licencia formal. “Después de la pandemia perdimos al menos 350 conductores. Hoy no se encuentran choferes con experiencia, y los que tenemos son jóvenes que están trabajando bien, pero sin documentos. No es porque no quieran, es porque no se los dan”, denunció.

Además, el gremio reporta decomisos de unidades en la zona sur del país, lo que consideran una medida arbitraria que complica aún más el panorama para los transportistas.

“Esto no se trata de desorden, se trata de generar empleo. La normativa no se ha actualizado en tres años, no hay solución ni voluntad. Mientras tanto, se le está negando la oportunidad de trabajar a una nueva generación de choferes”, afirmó.

Los transportistas reiteran su disposición al diálogo, pero exigen una respuesta concreta del gobierno. De lo contrario, las acciones se intensificarán en los próximos días, afectando otras rutas estratégicas del país.LB