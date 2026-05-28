Paralizado el punto de taxis Kennedy- Centro por cobro de extorsión

Tegucigalpa- Este jueves, las unidades de taxis del punto de la colonia Kennedy- Centro, fueron paralizadas por los ruleteros debido a la creciente amenaza de extorsión que enfrentan los conductores.

Según informaron los conductores una estructura criminal les exige el pago de 150 mil lempiras por extorsión.

La medida ha dejado a cientos de trabajadores que dependen de este servicio sin transporte, provocando caos en la zona.

“He estado esperando varios minutos sin saber que no estaban trabajando. Ahora tendré que caminar para buscar otra ruta”, comentó una de las afectadas por la paralización de la ruta.

Durante la semana un conductor de taxi de ese mismo punto fue asesinado en el sector de El Picacho. IR