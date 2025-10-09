Paralizada ruta de la Nueva Capital ante nueva amenaza de extorsión

Tegucigalpa- Los conductores de buses paralizados los rapiditos que operan desde la colonia Nueva Capital, en Tegucigalpa, ante nuevas amenazas por el cobro del famoso ‘impuesto de guerra’.

La acción de los transportistas es en protesta por el acoso de estructuras criminales.

Señalaron que en las últimas horas recibieron una carta extorsiva y un teléfono, lo que generó temor entre los conductores.

Indicaron que no pueden ya con tantas estructuras criminales a quienes tienen que pagarles para poder trabajar.

“Ya no ajustamos, trabajamos solo para pagar extorsión y tenemos familias, necesitamos seguridad, todos los días nos asaltan y mantenemos nuestras vidas en zozobra”, apuntó uno de los perjudicados.

Transportistas advirtieron que no reanudarán sus labores hasta que se garantice su integridad física y se tomen acciones contundentes contra las bandas criminales que los extorsionan. La situación mantiene en vilo a los residentes de estas zonas, donde el transporte urbano es esencial para la vida diaria. IR