Paralizada la ruta de taxis Buenos Aires –Centro tras asesinato de conductor

Tegucigalpa- Este viernes, las unidades de taxis del punto Buenos Aires- Centro, fueron paralizadas por los ruleteros debido a la creciente amenaza de extorsión que enfrentan los conductores y tras el asesinato de uno de los conductores.

Según informaron los conductores una estructura criminal les exige el pago por extorsión.

La medida ha dejado a cientos de trabajadores que dependen de este servicio sin transporte.

Los conductores determinaron paralizar la ruta tras el fallecimiento del conductor Pedro Rafael Servellón Padilla, quien gravemente herido fue trasladado al Hospital Escuela donde murió en horas de la noche.

En ese sentido, los conductores señalaron que no pueden trabajar y brindar el servicio si están pensando en que los van a matar como sucedió con su compañero.

Durante esta misma semana un conductor de taxi del punto Kennedy- Centro fue asesinado en el sector de El Picacho. IR