Paraguay presenta la camiseta que vestirá en el Mundial, que honra su historia

Asunción – La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) presentó este miércoles la camiseta que vestirá la Albirroja en el Mundial 2026 y que honra la historia que el balompié guaraní ha escrito en las canchas de la característica tierra roja del país.

«Esta camiseta cuenta una historia, transmite un poco que los jugadores, mientras se preparaban para ir al Mundial, jugaban en canchas de tierra colorada en barrios, en ciudades. Entonces, la camiseta muestra ese concepto de tierra colorada, que quiere de alguna manera homenajear a esos jugadores», dijo a EFE la gerente comercial y de marketing de la APF, Silvia Caballero.

La elástica respeta los colores tradicionales de Paraguay, que regresa a la Copa del Mundo tras 16 años de ausencia: fondo blanco con rayas rojas y detalles en azul.

Pero, esta vez, las rayas aparecen imitando trazos de tierra roja, un detalle ideado por el sponsor oficial de la selección paraguaya, Puma, y que busca «contar lo más importante» del fútbol del país sudamericano, indicó Caballero.

«Es un orgullo tener la camiseta», declaró por su parte a EFE el fanático Samuel Laponto, que viajó casi 200 kilómetros desde la ciudad de Villa Rica, cercana a Asunción, para presenciar junto a cientos de personas la presentación de la nueva equipación albirroja en un centro comercial de Asunción, la capital del país.

Paraguay debutará en la Copa del Mundo 2026 el 12 de junio ante uno Estados Unidos, uno de los anfitriones, en una fecha especial para esta nación sudamericana porque marcará la conmemoración de los 91 años de la rúbrica del protocolo de paz que puso fin a la Guerra del Chaco, en la que se enfrentó a Bolivia entre 1932 y 1935.

Una semana después se verá las caras con el ganador de la plaza del grupo C de la repesca europea (Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumanía) y cerrará la fase de grupos ante Australia el 25 de junio. JS