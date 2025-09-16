Paracaidista Ever David Maldonado estable tras accidente en desfile del 15 de septiembre

Tegucigalpa- El mayor de Infantería Ever David Maldonado Chacón, quien portaba la bandera de Honduras durante el salto de paracaidistas en los desfiles patrios del pasado 15 de septiembre, que sufrió un accidente se encuentra estable, según informó el portavoz de las Fuerzas Armadas, capitán Mario Rivera.

El oficial sufrió un accidente durante la demostración aérea en el Estadio Nacional. De acuerdo con el parte médico, presenta fractura fragmentada y aplastamiento óseo secundario por precipitación. Tras el incidente, fue trasladado de inmediato al quirófano del Hospital Militar, donde fue sometido a una cirugía de neurocirugía.

“Él está estable, pasó la noche sin ninguna novedad y hoy tendrá nuevas valoraciones para definir el plan médico a seguir”, indicó Rivera, al confirmar que Maldonado recibe atención especializada y permanece bajo observación.

El portavoz agregó que se trata de una actividad de alto riesgo, pese a la preparación de los paracaidistas. Maldonado, uno de los oficiales más experimentados en salto libre, lamentablemente resultó lesionado en el acto.

En el mismo evento se registró otro incidente con un segundo paracaidista, quien ya fue dado de alta.

Las Fuerzas Armadas recalcaron que este tipo de exhibiciones se ejecutan con precisión y disciplina, pero no están exentas de riesgos.LB