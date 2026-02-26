Para que reformas sean transparentes, partidos deben salirse de órganos electorales, sugiere exmagistrado del TSE

Tegucigalpa – El exmagistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dennis Gómez, consideró que para que haya reformas integrales, los partidos políticos deben salir de los órganos electorales como de la junta receptora de votos.

“Una reforma que tenga que ver con integridad y transparencia electoral debe pasar que los partidos políticos idealmente salgan del Consejo Nacional Electoral y de la junta receptora de votos”, analizó.

Expuso que Honduras es el único país en la que los partidos políticos manejan el documento electoral, cuentan los votos, llenan las actas y transmiten los resultados.

Gómez manifestó que estos son los principios de contaminación para que haya fraude electoral.

Sobre las reformas electorales, comentó que se necesita que el Congreso Nacional abra el espacio para que escuche la interpretación de la ciudadanía y no solo de los partidos políticos.

“Después del estrepitoso proceso electoral 2025 se piensa en reformas más significativas y venga a ayudar con el tema de integridad electoral que es un tema técnico, no es de dominio ni interés político”, expresó.

El exfuncionario confirmó que él junto a otros exmiembros de órganos electorales están armando una propuesta de reforma que espera presentar su visión técnica en octubre.

También indicó que la facultad que las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) puedan gozar de licencia no remunerable no genera ninguna actividad técnica, sino que es una interpretación política que no resuelve el socavamiento del sistema político. AG