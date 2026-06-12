«Para poder desarrollar Honduras tenemos que salvar la ENEE», coincide Gabinete Económico

Tegucigalpa – Funcionarios del Gabinete Económico y del sector eléctrico destacaron la importancia del proyecto de ley de reformas al subsector eléctrico, actualmente en proceso de socialización en el Congreso Nacional, al asegurar que constituye una herramienta fundamental para rescatar financieramente a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), fortalecer la transparencia y generar condiciones para el desarrollo económico del país.

– El proyecto de ley de reformas energéticas permitirá fortalecer la gobernanza del subsector eléctrico, atraer inversiones y disminuir la presión fiscal sobre el Estado, resaltaron autoridades economicas y del sector eléctrico.

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, señaló que Honduras arrastra desde hace varios gobiernos un déficit financiero generado por la ENEE que alcanza los 1,300 millones de lempiras mensuales y alrededor de 15,600 millones de lempiras anuales.

“Este déficit es cargado por los hondureños y pagado con recursos provenientes de los tributos y de los impuestos aduaneros. Para poder desarrollar Honduras tenemos que salvar la ENEE; no existe un escenario de desarrollo del país en el que sigamos cargando con el arrastre de este déficit”, afirmó.

El funcionario destacó que la iniciativa cuenta con el respaldo del Gabinete Económico, organizaciones de sociedad civil y diversos organismos multilaterales que se han pronunciado a favor de las reformas.

Por su parte, el gerente de la ENEE, Guillermo Peña Panting, aseguró que el proceso ha sido estructurado desde una visión de Estado y con amplia participación de distintos sectores para generar confianza y transparencia.

“Lo que es de Honduras seguirá siendo de Honduras y eso lo estamos protegiendo. Hemos atraído a diferentes actores para escuchar sus planteamientos y transmitir confianza. Estamos ordenando el sistema, incorporando transparencia y estableciendo reglas claras para la inversión”, expresó.

Peña Panting reconoció que el camino para resolver los problemas históricos del sistema eléctrico ha sido largo y costoso para el país, pero afirmó que las reformas buscan soluciones duraderas que beneficien tanto al sector productivo como a las familias hondureñas.

Credibilidad confianza igual inversión

En tanto, el presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, sostuvo que la reforma fortalecerá la credibilidad y confianza del país tanto a nivel nacional como internacional.

“Necesitamos un marco claro de gobernanza y reglas equitativas para todos los actores del sector eléctrico. Los problemas actuales del sistema representan la principal restricción para el crecimiento económico del país y generan riesgos para la estabilidad macroeconómica”, indicó.

Según Lagos, la modernización del sector permitirá crear mejores condiciones para la inversión y potenciar el crecimiento económico sostenible.

Finalmente, el secretario de Energía, Eduardo Oviedo, explicó que el objetivo principal de las reformas es eficientar la operación de la ENEE mediante un marco legal e institucional sólido que contribuya a reducir la presión fiscal sobre el Estado y fortalezca la confianza de los inversionistas.

“Buscamos crear instituciones creíbles que ayuden al país a disminuir la carga financiera del sector eléctrico y generen la confianza necesaria para atraer inversión y garantizar la sostenibilidad del sistema”, concluyó.

Las autoridades coincidieron en que la aprobación de las reformas será determinante para mejorar la situación financiera de la ENEE, fortalecer la gobernanza del sector eléctrico y crear las condiciones necesarias para impulsar el desarrollo económico de Honduras. LB