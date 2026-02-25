Para el 4 de marzo agendan audiencia de conciliación de querella interpuesta por Cossette López contra el Fiscal General

Tegucigalpa – Un juez hondureño aceptó la querella interpuesta por la consejera del CNE, Cossette López contra el Fiscal General Johel Zelaya, y agendó la audiencia de conciliación para el miércoles 4 de marzo de 2026.

A inicios de noviembre de 2025, la consejera López interpuso una querella penal contra el fiscal Zelaya, a quien acusó de haberla difamado y prejuzgado públicamente en el marco de la divulgación de audios de una supuesta conversación con el entonces jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano.

La acción legal fue presentada ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según confirmó la propia López, quien sostiene que el Fiscal General actuó con “absoluta parcialidad” y “violó los principios de objetividad” al pronunciarse públicamente sobre un caso en curso, sin que existan pruebas formales en su contra.

“Básicamente, él dio una instrucción para que la Fiscalía me culpabilice con base en algo que él ya dio por sentado, incluso arrogándose funciones de juez”, declaró López, al señalar que Zelaya no solo vulneró el debido proceso, sino que además usurpó atribuciones que no le corresponden.

En su momento el abogado de López era Dagoberto Aspra, hoy Procurador de la República, por lo que fue sustituido por Danelia Ferrera, según se conoció. JS