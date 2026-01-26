Para construir un mejor país se necesita parar improvisación y trabajo inteligente, según Carlos Cálix

Tegucigalpa – El analista político y estratega Carlos Cálix aseguró que la verdadera libertad para la población económicamente activa no se alcanzará mientras no existan opciones reales de empleo que sean coherentes con las habilidades técnicas, la experiencia y el conocimiento de los trabajadores hondureños.

– “La verdadera libertad llegará cuando existan trabajos acordes a las capacidades de la gente”, refiere el especialista.

Cálix sostuvo que el desarrollo del país pasa necesariamente por la generación de “trabajos inteligentes” y no únicamente por el aumento de plazas laborales sin planificación.

En ese sentido, subrayó la importancia de crear polos de desarrollo y polos tecnológicos que permitan diversificar la economía y fortalecer sectores productivos con alto valor agregado.

“Podemos construir un mejor país desde el esfuerzo, pero para eso necesitamos chamba, trabajos inteligentes”, movernos hacia polos de desarrollo y avanzar en muchos frentes”, expresó el analista.

Asimismo, consideró que los nuevos liderazgos políticos deben tener como prioridad la seguridad jurídica y la libertad individual, condiciones que, a su juicio, son indispensables para atraer inversión, generar empleo sostenible y fomentar la innovación.

De cara a la toma de posesión de las nuevas autoridades, Cálix advirtió que el año 2026 “no perdona la improvisación”, por lo que instó a los actores políticos a basar sus propuestas en planificación estratégica y análisis de datos.

“Hoy la ventaja competitiva no es solo adoptar tecnología, sino dominar la incidencia estratégica basada en datos”, concluyó. LB