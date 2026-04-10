Para ampliar investigaciones exhuman cadáver de mujer líder de la tribu tolupán de Yoro

Tegucigalpa – El Ministerio Público comunicó este viernes que se ha exhumado el cadáver de la mujer lideresa de la tribu tolupán de Las Vegas de Tepemechín en Yoro, Hilda Milenis Castro Ruíz.

La exhumación se llevó a cabo en el cementerio de la aldea Pueblo Nuevo, municipio de Victoria.

Miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Fiscalía regional de Yoro y Medicina Forense son los encargados de la exhumación del cuerpo.

La diligencia busca ampliar la investigación por el crimen de la líder tolupán que desapareció el 3 de enero del presente año y su cadáver fue encontrado hasta el 13 en la montaña Agua Caliente Abajo, aldea Santa Rosa del municipio de Victoria, Yoro.

Según la información recopilada por el Ministerio Público, la mujer salió de su vivienda a las 5:00 de la mañana del 3 de enero, avisando a sus familiares que regresaría en la noche, sin embargo, pasaron días sin saber de su paradero, por lo que se activó el protocolo de búsqueda.

Las diligencias van encaminadas a esclarecer el hecho y se pretende es la recolección de muestras científicas y poder identificar a los presuntos responsables de este crimen. AG