Papeletas en tres niveles listas al 96 %, informa consejera López

Tegucigalpa – La Consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López informó la noche de este domingo que se finalizó la entrega de etiquetas de radiofrecuencia para el control de papeletas que aseguran control de calidad de cada elemento de las maletas electorales en los 18 departamentos, además que los documentos en los tres niveles están listos en un 96 %.

– López denunció que su compañero Marlon Ochoa bloquea la impresión final de papeletas al negarse a ejecutar una sentencia firme que inscribió a dos candidatos en Valle y Olancho.

Mediante su red social X, detalló que los documentos esenciales están listos al 100 %, excepto las actas de cierre, detenidas hace más de 8 días por falta de un voto para aprobar las medidas de seguridad que ella propuse.

Explicó que el proceso se atrasa precisamente por quien acusa a otros de hacerlo.

López señaló que esa persona -se refiere al consejero Marlon Ochoa– también bloquea la impresión final de papeletas al negarse a ejecutar una sentencia firme que inscribió a dos candidatos en Valle y Olancho, pretendiendo que se desobedezca el fallo “porque él así lo dice”.

Concluyó afirmando que “las elecciones están prácticamente listas, Honduras. La democracia no se detiene”. JS