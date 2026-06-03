Papa León XIV recibe en audiencia a Nuncio Apostólico en Honduras

Tegucigalpa – El Papa León XIV recibió el lunes 1 de junio, en audiencia, a -Monseñor Simón Bolívar Sánchez, Nuncio Apostólico en Honduras.

Lo anterior muestra un acercamiento del pontífice con el país centroamericano, donde recientemente nombró obispo de la Diócesis de Danlí a Monseñor Patricio Larrosa.

Cabe señalar que el Papa Francisco designó a Monseñor Simón Bolívar Sánchez Carrión como nuevo Nuncio Apostólico en el país, quien se desempeña en este cargo desde enero del año 2025.

El Papa León XIV mantiene un especial acercamiento con Honduras, país al que visitó antes de ser ordenado pontífice.

El 8 de mayo de 2025, el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost fue elegido como el Papa León XIV, convirtiéndose en el primer pontífice nacido en Estados Unidos y el 267º papa de la Iglesia Católica.

La elección tuvo lugar en el cónclave de 2025, tras la muerte del Papa Francisco el 21 de abril de ese año.

El ahora pontífice visitó Honduras en el pasado y ha recordado ese momento en varias ocasiones. (RO)