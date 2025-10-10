Aceptan renuncia de monseñor José Antonio Canales y nombran nuevas autoridades en la Diócesis de Danlí

Tegucigalpa– La Iglesia Católica anunció este viernes que el Papa León XIV aceptó la renuncia de Monseñor José Antonio Canales Motiño, quien estaba al frente de la Diócesis de Danlí.

La decisión se toma como parte de los cambios normales en la Iglesia para asegurar que las comunidades sigan siendo guiadas.

En su lugar, el Santo Padre designó a Monseñor Teodoro Gómez Rivera, actual obispo de la Diócesis de Choluteca, como Administrador Apostólico de Danlí.

Esto significa que estará a cargo de la diócesis mientras se elige o nombra un nuevo obispo permanente, garantizando que la vida de la iglesia y sus actividades continúen con normalidad.

El nuevo encargado se encargará de supervisar las parroquias y acompañar a los fieles de Danlí durante este periodo de transición.

La Iglesia asegura que este nombramiento busca mantener la atención pastoral y la estabilidad de la comunidad mientras se define quién asumirá de manera definitiva la diócesis. IR