Papa León nombra a Patricio Larrosa como nuevo obispo de la Diócesis de Danlí

Tegucigalpa- La Santa Sede anunció en las últimas horas el nombramiento de monseñor Patricio Larrosa Martos como nuevo obispo de la Diócesis de Danlí, en Honduras, decisión realizada por el Santo Padre Papa León XIV y hecha pública este 15 de mayo de 2026, solemnidad de San Torcuato, patrono de Guadix, España.

Monseñor Larrosa, sacerdote de la diócesis española de Guadix, ha desarrollado gran parte de su ministerio pastoral en Honduras desde 1992, especialmente en comunidades vulnerables de Tegucigalpa. Hasta la fecha se desempeñaba como vicario general de la Arquidiócesis Metropolitana de Tegucigalpa.

El nuevo obispo nació el 21 de enero de 1960 en Huéneja, España, y fue ordenado sacerdote el 6 de julio de 1985. Estudió Filosofía y Teología en el Seminario Mayor San Torcuato de Guadix y en la Facultad de Teología de Granada.

Durante más de tres décadas de misión en Honduras, monseñor Larrosa ha destacado por su labor social y pastoral con sectores de escasos recursos. Es fundador de la organización ACOES (Asociación Colaboración y Esfuerzo), iniciativa educativa que actualmente beneficia a más de diez mil estudiantes y moviliza a cientos de voluntarios dentro y fuera del país.

En 2020 recibió el Premio de Derechos Humanos Rey de España, otorgado por el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá de Henares, en reconocimiento a su trabajo humanitario.

La Diócesis de Danlí, creada en 2017 por el Papa Francisco, está ubicada en el departamento de El Paraíso, al suroriente de Honduras y fronteriza con Nicaragua. Cuenta con una población superior a los 500 mil habitantes y 11 parroquias. Monseñor Larrosa se convertirá en el segundo obispo de esta joven diócesis, sucediendo a monseñor José Antonio Canales.

La Iglesia de Guadix expresó su alegría por el nombramiento y destacó que un hijo de esa tierra haya sido llamado a servir como sucesor de los apóstoles en Honduras.LB