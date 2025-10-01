Papa León XIV nombra a obispo Jenrry Johel Velásquez, Administrador Apostólico de Yoro

Tegucigalpa – El papa León XIV nombró Administrador Apostólico de la Diócesis de Yoro al obispo de La Ceiba, monseñor Jenrry Johel Velásquez.

La Santa Sede anunció este día que el obispo Jenrry Johel Velásquez gobernará la Diócesis de Yoro conforme a lo que dispone el Código de Derecho Canónico y lo previsto en el número 244 del Directorio para el Ministerio Pastoral de los Obispos “Apostolorum Successores”.

El obispo Velásquez, originario de San Antonio la Cuesta, San Jerónimo, nació el 23 de julio de 1977. Cursó estudios de Filosofía y Teología en el Seminario Mayor Cristo Sumo Sacerdote de Comayagua y posteriormente obtuvo la Licenciatura en Teología Bíblica en la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino – Angelicum, en Roma. Fue ordenado sacerdote el 7 de diciembre de 2002.

A lo largo de su ministerio sacerdotal, el padre Velásquez ha acumulado una destacada trayectoria pastoral, académica y formativa.

Entre sus principales responsabilidades destacan haber sido Vicario Parroquial en Siguatepeque, Prefecto de Estudios y Formador en el Seminario Mayor de Comayagua, así como Profesor de Sagrada Escritura desde 2010.

También ha formado parte del Consejo Presbiteral y del Colegio de Consultores de la Diócesis de Comayagua. Igualmente ejerció como Rector del Seminario Mayor Cristo Sumo Sacerdote.

Cabe mencionar, que la Diócesis de Yoro permanecía como “sede vacante”, es decir sin obispo ya que el papa León nombró a monseñor Héctor David García, como nuevo obispo de la Diócesis de Santa Rosa de Copán, y dejó su puesto como obispo de Yoro.

Sin embargo, la diócesis se mantiene como sede vacante ya que el obispo Velásquez ahora funge como Administrador Apostólico hasta la llegada de un nuevo obispo. (RO)