Paolini, vigente campeona, eliminada en tercera ronda tras perder contra Mertens

Roma – La italiana Jasmine Paolini, vigente campeona del WTA 1,000 de Roma tras su victoria en 2025, fue eliminada este sábado en la nueva edición del torneo al perder ante la belga Elise Mertens por 6-4, 6-7(5) y 3-6 en tercera ronda, después de disponer de tres bolas de partido en el segundo set.

Era el tercer enfrentamiento entre ambas a lo largo de sus carreras, y la tercera victoria para Mertens, número 22 del ranking, que logró remontar el partido en la pista central del Foro Itálico ante un público volcado con la jugadora local.

Tuvo hasta tres puntos de partido Paolini que no logró aprovechar, y se le escapó el pase a los octavos de final en un torneo que el año pasado le supo a gloria, tras derrotar a la estadounidense Coco Gauff en la final y en su país.

La toscana, número 4, que disputó su séptima participación en Roma, se convirtió el año pasado en la primera italiana en ganar este título en 40 años, desde Raffaella Reggi en 1985, y es la única transalpina que ganó múltiples títulos WTA 1000 desde la introducción del formato en 2009.

Mertens, en un partido equilibrado, supo hacer valer los errores de Paolini, disputar un buen tercer set y remontar un partido que estuvo por varios momentos en su contra.

La belga, de 30 años, completa su séptima participación en Roma, donde su mejor resultado fue alcanzar los cuartos de final en 2020, y con su triunfo logró alcanzar sus 17º octavos de final en torneos WTA 1,000.

Además, dos de sus diez títulos WTA han sido en tierra batida: Lugano 2018 (venció a Aryna Sabalenka en la final) y Rabat 2018 (venció a Ajla Tomljanovic en la final).

Se enfrentará en octavos de final a la ganadora del duelo entre la suiza Viktorija Golubic y la rusa Mirra Andreeva. EFE