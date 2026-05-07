Paolini debuta con victoria en Roma en su defensa del título

Roma – La italiana Jasmine Paolini, vigente campeona del WTA 1,000 de Roma en 2025, se estrenó este jueves en la nueva edición del torneo con una victoria trabajada ante la francesa Leolia Jeanjean, y comenzó así su andadura en tierra batida romana dispuesta a defender el título en casa.

Paolini, una de las mejores del circuito WTA, avanzó a los dieciseisavos de final en su primera participación en la competición, un año después de convertirse en la primera italiana en 40 años en conquistar el trofeo, tras derrotar en la final a la estadounidense Coco Gauff.

La tenista toscana, de 30 años, comenzó el encuentro cediendo un primer set muy igualado, pero reaccionó con solidez apoyada por el público y certificando la remontada.

Paolini, reconocida por su carácter competitivo, fortaleza mental y agresividad desde el fondo de la pista, es una de las principales referentes del tenis femenino italiano en este torneo.

En la siguiente ronda se enfrenta a la belga Elisa Mertens, número 22 del ranking WTA. EFE