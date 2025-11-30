Panorama ambiental y el nuevo gobierno para el periodo 2026-2030 

Ing. René Alfredo Soto Rivera

La historia se repite, seguimos pensando que todo esta bien en materia ambiental, quizás la clase política no entiende el concepto, cuando se habla de esta temática, los defensores del ambiente no están para hacerle la vida de cuadritos a los inversionistas, al contrario, están para indicarle que algo no esta correcto y/o que más temprano que tarde la inversión generará un gran daño a segundos y terceros.

Por esa razón existe una secretaria de recursos naturales y ambiente, la cual es la responsable de velar por la correcta realización de todos los proyectos que los ciudadanos proponen desarrollar, mediante el procedimiento de licenciamiento ambiental en el Dirección de Evaluación Ambiental (DECA), en donde los proyectos son evaluados por un grupo multidisciplinario de técnicos a efecto de evaluar los posibles impactos y efectos ambientales del proyecto de interés.

Por cierto, durante la presente administración ésta secretaria de estado no jugo su rol y fue una piedra en el camino por: una miopía técnica, fanatismo político y su respaldo a los proyectos más descabellados propuestos por el ejecutivo, en donde cualquier persona con 4 dedos de frente entendería que se trataba de una estrategia o propuesta que no conducía al desarrollo y bienestar general, más bien se trato a todas luces de justificar gastos excesivos con proyectos con débil soporte técnico que se sabe eran un fracaso, se burlaron de la inteligencia y paciencia del pueblo.

Pero no se trata ya de seguir señalando los cuatro años de pesadilla que el sector profesional ambiental logró enfrentar con: valor, ética y coraje; fue una guerra campal en donde el gran ganador fue el pueblo hondureño,” hay que decir con toda franqueza que se obtuvo el respaldo de la mayoría de los sectores de la sociedad en general”, puedo decir a nombre de todos los que sacaron la cara y alzaron las voces, así como aquellos que, de una forma silenciosa, pero con seguridad y serenidad también apoyaron estas luchas, infinitas gracias.

El nuevo gobierno, tendrá que conformar cuadros técnicos, con las más altas calificaciones para poner en marcha la dinámica necesaria en la SERNA para recuperar el tiempo perdido en la aprobación de los proyectos y programas que impulsen el desarrollo de la nación, para generar empleo masivo bajo el concepto de desarrollo sostenible así como el cumplimiento de los objetivos de desarrollos sostenible (ODS) y el respeto a los convenios internacionales suscritos por el Estado de Honduras.; se perdió mucho tiempo y hay que recuperar estos 4 años en los primeros 6 meses del 2026.

Tenemos que ponernos al día en esta materia, desarrollar nuevas formas de producción, tomando muy en cuenta los conceptos de mitigación y adaptación al cambio climático, en ese sentido, el próximo gobierno, no importando quien gane debe de incluir el tema ambiental como un eje transversal en todos los programas de gobierno, las nuevas autoridades deben de entender que Honduras es un país biodiverso por naturaleza (con una alta biodiversidad) y que todo lo que nos propongamos realizar produce un impacto ambiental que debemos atender.

En esa línea de razonamiento, lo primero que debemos hacer es evitar que las áreas forestales sigan deforestándose e incendiándose, hay formas técnicas para controlar esta situación y obtener beneficios positivos para las comunidades, bajo el concepto de ordenamiento territorial, esto nos generará un desarrollo en cada una de las 25 cuencas hidrográficas, pero hay que hacer los cambios técnicos de manera urgente.

En la medida que se controlen estos dos flajelos, se tendrán menos riesgos de perder las inversiones realizadas en los sectores productivos, siendo estos: el sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca), el sector secundario (industria manufacturera, construcción y energía) y el sector terciario (servicios, comercio, transporte, finanzas y telecomunicaciones); en otras palabras, en la medida que se respete la naturaleza, ésta nos brindará todo los soportes representados en los bienes y servicios ecosistémicos.

Hay aspectos foráneos que nos seguirán afectando, como el calentamiento global y en donde Honduras también juega un rol importante con los compromisos de evitar la deforestación y reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO 2 ) a la atmósfera, no hemos cumplido y somos parte de los países que muy poco esta haciendo para evitar esta amenaza global que afectará a las presentes y futuras generaciones.

La gente debe saber y no es ninguna sorpresa que dentro de los acuerdos en el marco de esta cumbre climática realizada en Brasil, ésta se ha considerado como un verdadero fracaso, ya que no se logró ni establecer ni una hoja de ruta de como eliminar la deforestación ni tampoco se conversó sobre la eliminación sobre el uso de los hidrocarburos y el carbón mineral, a pesar que desde la cumbre de Paris, Francia, hace ya 10 años se acordó evitar que la temperatura del planeta no aumentará más de 1,5 grados centígrados.

El poder de los países productores de hidrocarburos marcó y bajó las anclas en los diversos representantes más influyentes dentro de COP 30, lograron los objetivos al darle otro margen de tiempo muy peligroso, ya que se estima estarían conversando sobre estos temas en las próximas COP. A decir verdad, hay mucha incertidumbre en los representantes de las naciones ubicadas en la zona tropical y sub tropical debido a los efectos climáticos en estas latitudes.

Lo seguro es que cada nación debe realizar su plan de mitigación y adaptación al cambio climático, en esa línea a manera de sugerir algunas actividades que podrían ayudar a evitar la pérdida de vidas humanas y bienes materiales, me atreveré a dar algunas ideas y sugerencias de organismos en donde podrían conversar sobre el tema en particular, con el propósito de generar empleo masivo en el campo e implementando nuevas prácticas que nos podrían ayudar a “tolerar” el cambio climático.

El Parlamento Centro Americano (PARLACEN) ya debe de dejar su papel de refugio o consuelo político, allí se debe de conversar y llegar a acuerdos regionales sobre políticas del cómo enfrentar esta crisis climática, si los representantes allí nombrados no tienen el conocimiento necesario deben hacerse acompañar de personal técnico calificado y dejar el papel de cafetín y de buenos vecinos y amigos, éste órgano regional debería ser la punta de lanza para llegar a acuerdos en los países miembros en materia ambiental.

La segunda acción que el próximo gobierno debe de realizar es armonizar el manejo y explotación de los recursos naturales del país, y para obtener este objetivo se deben de conformar equipos multidisciplinarios y enviarlos a los 298 municipios para darle apoyo técnico a los alcaldes electos a efecto de desarrollar sus planes de desarrollo municipal, con esta acción se lograría alinear los proyectos relacionados con el medio biofísico, incluyendo el tema ambiental como eje transversal.

Los alcaldes deben de entender que el gobierno central tiene una visión holística del problema y solo con la colaboración de cada región (gobierno municipal) se podrán hacer los ajustes en esta materia ambiental, esto implicaría que cada municipalidad o conjunto de municipalidades agrupadas por aspectos de conectividad regional y/o por estar en una misma subcuenca deben de enfrentar problemas comunes, así como soluciones que beneficien a todas.

El gobierno electo debe estar claro que la administración central debe estar inmersa en políticas de desarrollo sostenible, no hay otro camino para salir del subdesarrollo y que no es más que producir respetando el medio ambiente, el desconocer esta vinculación y no considerarla como una política de estado, se estaría no solamente condenando a las presentes y futuras generaciones a mejores condiciones de vida y a la presente administración entrante; lo anterior implica que en todos los sectores productivos se debe de incluirse las recomendaciones técnicas de índole ambiental. Se debe aceptar que la mayoría de los sectores profesionales desconocen el tema ambiental, por más ejemplos que se han visto en el desarrollo de proyectos y programas, los problemas están allí a la vista, llamase: inundaciones, inseguridad alimentaria, daños a la infraestructura, provisión de agua potable, contaminación atmosférica, producción de vectores contaminantes, deforestación, sequia, migración, perdida de especies por contaminación…etc.

Ignorar ese panorama sería lo más peligroso porque la base natural del país está seriamente dañada y no hay ningún proyecto que pueda durar sobre una plataforma seriamente afectada, por esa razón se debe de promover el ordenamiento del territorio, “para que lo que haga Pedro en su casa no le perjudique a Juan”, en otras palabras, no podemos seguir tirando la basura de mi casa al patio del vecino, esta minúscula comparación está ocurriendo en un abanico de aspectos a nivel: local regional y global.

El grupo multidisciplinario referido anteriormente además de servir de consejero a la corporación municipal, debe de nivelar a los diferentes empleados de las Unidades Municipales Ambientales (UMA), en fin, los gobiernos locales deben de atender este acompañamiento técnico por parte del gobierno central, a efecto de recuperar el tiempo perdido en la actualidad.

Como resultado de este apoyo técnico, se deberían de presentar en el primer trimestre los Planes de Desarrollo Municipal, estos deben estar alineados a las políticas del gobierno central en materia de desarrollo, de ésta manera se estaría dando un gran paso en materia de planificación estratégica nacional, solo así podremos descubrir las potencialidades de cada rincón geográfico del país así como sus debilidades, esta iniciativa rápidamente le daría una visión holística al nuevo gobierno central para la toma de decisiones y distribución de recursos.

“Hay que decir en honor a la verdad que no todas las alcaldías municipalidades actúan desconociendo el tema ambiental, al contrario, hay varias que han sido lideres en el manejo e implementación de esta variable, no mencionaré a ninguna para no caer en el error de dejar alguna sin mencionarla, a todas ellas nuestros respetos y apoyo incondicional”.

Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES) asignado a los municipios, del gobierno central debería de condicionar esta partida financiera de soporte administrativo a las municipalidades, en el sentido, que deben de orientar sus programas y demás acciones administrativas incluyendo una reforma ambiental, lo anterior no significa gravar más impuestos, significa incluir regulaciones ambientales en todas las acciones que tengan una relación directa con los recursos naturales, ésta podría aumentar o disminuir dependiendo de la evaluación técnica del equipo multidisciplinario.

El tema del ordenamiento de los recursos naturales debe de iniciar en cada municipio, esto implica saber cuánto área forestal tiene y además estimar la cantidad y calidad de sus bosques, determinar cuántas fuentes hídricas se derivan de esas áreas, el cuantificar sus caudales en tiempos de sequía e invierno, identificar la variedad de vida silvestre, la calidad de las aguas, las actividades agrícolas así como la calidad de las prácticas y eliminación de los desechos sólidos y líquidos, evaluar el estado del sistema de alcantarillado sanitario, desarrollar un colector de aguas residuales según capacidades financieras, recolectar los desechos líquidos y sólidos, así como su eliminación adecuada, fomentar el tema de reciclaje…etc.

Todas las anteriores acciones nos llevarán a tener una mejor calidad de vida a todos los ciudadanos de esas áreas, reflejándose en una mejor calidad del agua y en un ambiente mejor controlado libre de elementos contaminantes, esta estrategia ambiental nacional, nos puede llevar a otros niveles de desarrollo generando nuevas oportunidades de negocios en el tema de turismo, seguridad alimentaria, generación de energía renovable, cuidades y municipios ambientalmente sostenibles.

Los resultados se podrán reflejar en los indicadores de desarrollo humano, ya que se promueve el desarrollo loca y regional, se emplea la mano de obra local, se restablecen los ecosistemas, se buscan y aplican las soluciones ambientales, es decir, hay un desarrollo en el interior del país y se desconcentra esta posibilidad dada en las ciudades, en palabras más sencillas, se le devuelve la dignidad de ser humano a la mayoría de la población económicamente activa.

La formula no es compleja, es el pensar en todos, el nuevo presidente, al momento de ser electo y nombrado por el presidente del congreso nacional o quien sea el elegido, tendrá que despojarse de la bandera partidaria y levantar la bandera nacional, pues para eso fue electo, para gobernar para todos y no para un grupo especifico, Honduras puede ser muy diferente si logramos aterrizar el ya famoso y recordado plan de desarrollo.

No hay tiempo para más, los Recursos Naturales son finitos, pero son renovables si se asumen las buenas prácticas, de ellos dependen el bienestar de cientos de miles, el tener dinero en los bolsillos es bueno, pero es mejor asegurar los: alimentos, el agua potable, la generación de oxígeno, la floración de las plantas, la vida silvestre en todas sus formas, la fertilidad de los suelos, la estabilidad de los causes de agua, las playas y arrecifes coralinos en buen estado…etc.

¡Podemos hacerlo! La respuesta es sí, y de no hacerlo ignorando todos los hechos naturales que año con año nos demuestran que vulnerables estamos, el seguir en lo mismo, solo nos demostrará que no teníamos la visión de desarrollo de nación, si no un capricho de poder, de ego personal que nos llevará a la desgracia, a la calamidad general y desarrollando un estado fallido como nuestro vecino país caribeño Haití.

Finalmente, el nuevo gobierno debe ser: serio, responsable, desarrollador de oportunidades y expedito en trámites, debe entrar a la tecnología a entender lo que significa ser empleado público, a ser eficiente con los recursos financieros, a fortalecer las finanzas, controlar el gasto público, menos viajes, buscar y fomentar nuevas formas de energía renovables, a construir escuelas, llevar internet gratuito a todos los centros escolares, fomentar la investigación científica, energía a bajo costo para el sector agrícola, producir insumos y evitar las importaciones, restringir el ingreso de insumos contaminantes, mejorar la merienda escolar, eliminar el tema político en el sistema educativo…etc.

“Solo así seremos un país digno con oportunidades, aprendiendo a vivir de los intereses que nos generan el capital natural”