Panel federal en EE.UU. recomienda dejar de vacunar a recién nacidos contra la hepatitis B

Washington- Un panel estadounidense de asesores en vacunas votó este viernes a favor de suspender una recomendación de larga data para inmunizar a recién nacidos contra la hepatitis B, un virus altamente infeccioso que puede causar enfermedad hepática crónica en gran parte de los niños afectados.

Esta medida pondría fin a la práctica universal de vacunar a bebés contra la hepatitis B, que Estados Unidos mantiene desde 1991 y que, según expertos en salud, ha prevenido más de 500.000 infecciones y aproximadamente 90.100 muertes infantiles.

El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, renovado recientemente por el polémico secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr, votó a favor (8 a 3) para dejar que las mujeres con resultados negativos al virus decidan de manera individual si desean que sus hijos sean vacunados al nacer.

El panel no modificó la recomendación de inmunizar contra la hepatitis B en casos en que las madres se han reportadas como infectadas o con estatus inconcluso o desconocido.

Se espera que estos cambios no repercutan en la cobertura de los seguros médicos, aunque sí representa una victoria para el Departamento de Salud liderado por Kennedy Jr., conocido por sus posturas antivacunas e impulsor de teorías no comprobadas sobre su relación con el autismo.

Varios de los nuevos integrantes del panel de asesores sobre inmunización son colaboradores estrechos del secretario estadounidense, que en junio despidió a los 17 miembros de la comisión, al citar la necesidad de restablecer la confianza pública en el organismo.

La votación de este viernes fue aplazada dos veces desde septiembre, después de que varios miembros del comité afirmaran que no contaban con los datos suficientes para tomar una decisión.

Más de setenta expertos en políticas sanitarias y la Asociación Americana de Salud Pública (APHA en inglés), que representa a más de 23.000 miembros, advirtió sobre los peligros de acabar con esta inmunización, a la que califican de «hito en la política de salud infantil en EE.UU.»

«Este calendario de inmunización prácticamente ha eliminado las infecciones crónicas por el virus de hepatitis B (VHB) en niños. Desde entonces, no ha surgido evidencia que plantee dudas sobre la eficacia o la seguridad de la inmunización universal del recién nacido», insistió la APHA en un comunicado.

Según la organización, «eliminar la política de inmunización universal del recién nacido y retrasar la dosis inicial de VHB hasta una etapa más avanzada de la infancia plantea riesgos significativos para la salud». EFE/ir