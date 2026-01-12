Panamá se suma a otros 8 países en rechazo a decreto de Castro sobre comicios en Honduras

Lima/Ciudad de Panamá – El Gobierno de Panamá se sumó este domingo a un comunicado previo de un grupo de ocho países latinoamericanos, compuesto por Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana, en el que mostraron su rechazo al decreto sancionado por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sobre el proceso electoral hondureño que afecta a «la institucionalidad democrática».

«Los países firmantes expresamos nuestro firme rechazo al decreto sancionado por la presidenta Xiomara Castro, que ordena un recuento general, desconociendo la autoridad del Consejo Nacional Electoral (CNE) y afectando la institucionalidad democrática», reza la información difundida el sábado.

Este domingo Panamá anunció que «se adhiere» a ese comunicado conjunto.

Los países firmantes, que en su mayoría cuentan con gobiernos conservadores, también manifestaron «su repudio» a las acciones de violencia ejercidas contra miembros de la oposición el pasado jueves y «todo acto de violencia política que busca alterar el resultado expresado en las urnas por el pueblo hondureño».

Por otro lado, reafirmaron el reconocimiento a la proclama emitida por el poder electoral competente el pasado 24 de diciembre sobre los resultados oficiales que declararon a Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato del conservador Partido Nacional, como presidente electo de Honduras, «tras unas elecciones validadas por misiones de observación internacional».

Agregaron que estas misiones internacionales «confirmaron la voluntad de millones de hondureños expresada libremente en los comicios celebrados el pasado 30 de noviembre».

«Los Estados firmantes reclamamos a todas las fuerzas políticas hondureñas a respetar el orden democrático, garantizar una transición pacífica y privilegiar el diálogo, y confiamos en que el pueblo hondureño sabrá defender los valores de libertad y democracia», concluyeron.

Está previsto que Asfura, quien es apoyado públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tome posesión el próximo 27 de enero.

El gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, quien además es el esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, no reconoce los resultados del CNE aduciendo que hubo fraude e injerencia de Trump en los comicios. JS