Panamá recupera operación de puerto en el canal interoceánico tras salida de empresa china

Ciudad de Panamá – El Gobierno panameño anunció que el Puerto de Balboa, en el lado Pacífico del canal de Panamá, atendió este martes su primer buque desde que el Estado asumiera las operaciones de dos de las principales terminales portuarias en la vía acuática tras la salida del conglomerado chino CK Hutchison por un fallo judicial, «dando una señal clara del inicio de la normalización de sus servicios».

El movimiento de contenedores y la entrada en función del Sistema Operativo de las Terminales Portuarias (TOS) para gestionar el inventario de carga en el Puerto de Balboa, así como la sustitución patronal de unos 526 trabajadores, fueron los primeros pasos que se dieron en este sentido, según anunció en conferencia de prensa la comisión interinstitucional que gestiona mantener en marcha el cambio de operadores.

De igual manera, se logró la apertura de la garita del puerto de Balboa para exportaciones, contenedores vacíos y movimiento rodante.

“Hemos estado trabajando con ambos operadores y los sistemas se encuentran en línea… estamos validando que la data de ambos sistemas coincida con la información que tenemos en los recintos portuarios lo cual es importante para conocer la ubicación de cada una de las cargas que se encuentran en los puertos”, destacó el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza.

Icaza detalló que en menos de 24 horas se han realizado más de 200 sustituciones patronales en el puerto de Balboa, y en el caso de Cristóbal arriba de 326, de un poco más de 1.200 personas contratadas. Igualmente, en el ámbito laboral se ha llegado a acuerdos con dos de los cuatro sindicatos de trabajadores de ambos puertos.

También explicó que en un periodo no mayor de tres días se podría recibir vehículos que retiran carga en ambas terminales, lo que son las importaciones, pero también cargas generales que se debe buscar en los puertos, señala una nota oficial del Gobierno de Panamá.

A primera hora de este martes los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) se mantenían aún paralizados.

El Gobierno de Panamá tomó el lunes el control de Balboa y Cristóbal tras la publicación en la gaceta oficial del fallo del Supremo del pasado 29 de enero que anuló la concesión a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, y entregó la operación transitoria de ambos, por un plazo de hasta 18 meses, a APM Terminals, filial de la danesa Maersk, y a Terminal Investment Limited (TIL), el brazo de terminales de la Mediterranean Shipping Company (MSC).

APM Terminal es considerado el cuarto operador portuario más grande del mundo y TIL el séptimo.

Los puertos de Balboa y Cristóbal son dos de los cinco que hay en torno al paso navegable y en 2025 movieron 2,67 millones y 1,21 millones de contenedores, respectivamente, lo que en conjunto representa el 38 % del total del sistema portuario panameño. JS