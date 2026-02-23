Panamá incauta cargamento de 1.777 paquetes de droga que tenía como destino el Reino Unido

Ciudad de Panamá – El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá informó este lunes de la incautación de 1.777 paquetes de presunta droga en una terminal portuaria panameña que tenía como destino final el Reino Unido.

La sustancia ilícita, cuyo peso y tipo no se precisa, fue hallada por los agentes del Inteligencia Portuaria del Senan «dentro de dos contenedores que viajaban a bordo de un buque mercante en tránsito por Panamá», señaló un comunicado del ente de seguridad.

El hallazgo se produjo en una terminal portuaria de la zona del Caribe, en la provincia de Colón, cuando las unidades identificaron «inconsistencias que motivaron una inspección más detallada», indica la nota oficial.

Los agentes policiales descubrieron que «ambos contenedores presentaban alteraciones en sus sellos de seguridad», añade la información.

También detalla que la trazabilidad del alijo indica que «salió de Guayaquil, Ecuador», y que «tenía como destino final el London Gateway Port, en el Reino Unido».

El Senan destacó que con esta incautación ha superado las 16,8 toneladas de sustancias ilícitas decomisadas en lo que va del año, en 14 operaciones antidrogas bajo el «Plan Firmeza y la operación Escudo Protector para «reforzar la seguridad y enfrentar el narcotráfico internacional».

Los paquetes de droga pesan al menos un kilo y la sustancia ilícita más decomisada en Panamá es la cocaína.

En lo que va de año, las autoridades panameñas han incautado grandes cargamentos de droga, como 5.356 paquetes de droga el pasado 17 de enero con la interdicción de una embarcación en una de las islas del Archipiélago de Las Perlas, en el Pacífico panameño, también por agentes del Senan.

Panamá incautó 129 toneladas de drogas en 2025 y 47,8 toneladas de precursores químicos, según con las estadísticas del Ministerio Público. JS