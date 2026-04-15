Panamá incauta 1,897 paquetes de droga que iban rumbo a Bélgica

Ciudad de Panamá – La fuerza pública de Panamá incautó un total de 1.897 paquetes de droga ocultos en dos contenedores de una embarcación que estaba anclada en el Caribe panameño y que tenía como destino final a Bélgica.

Según informó este miércoles el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en un comunicado, el barco se trata de un buque mercante en tránsito por Panamá y que estaba fondeado en Bahía Limón, provincia de Colón, con origen en Posorja, Ecuador, y destino final a Antwerp, Bélgica.

El decomiso de este voluminoso cargamento de estupefacientes es el segundo que se produce en esta semana, tras la incautación el lunes 13 de abril de 1.048 paquetes de droga en el Pacífico panameño y el arresto de tres personas por su presunta vinculación con el alijo.

En Panamá, los paquetes de droga decomisados suelen tener un peso aproximado de un kilogramo cada uno, y la sustancia ilícita más incautada por las autoridades es la cocaína.

Las autoridades panameñas incautaron 129 toneladas de drogas en 2025 y 47,8 toneladas de precursores químicos, según las estadísticas del Ministerio Público.

Durante este año, el Senan lleva decomisadas 23,5 toneladas de droga a través de 29 operaciones, destaca esta entidad.

Panamá es utilizado como puente para la droga producida en Suramérica, cuyo destino principal es Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína del mundo, así como Europa. JS