Panamá decomisa 571 paquetes de presunta droga y captura a tres personas en el Pacífico

Ciudad de Panamá – Las autoridades panameñas decomisaron 571 paquetes de presunta sustancia ilícita y aprehendieron a tres personas que viajaban a bordo de una embarcación pesquera durante una operación realizada al sur de Punta Coco, en el litoral Pacífico panameño, informó este domingo la Procuraduría General de la Nación (Fiscalía).

«La acción de la Fiscalía y de las unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) se desarrolló al sur de Punta Coco, donde se ubicó la presunta sustancia ilícita oculta en 20 bultos», detalla la información oficial.

Destaca la nota de la Fiscalía que los tres aprehendidos «serán puestos a disposición de un Tribunal de Garantías, donde se solicitará la legalización de la aprehensión, la formulación de cargos y la aplicación de las medidas cautelares que correspondan».

Aunque el peso de los paquetes no fue precisado por las autoridades, en Panamá, los paquetes de droga decomisados suelen tener un peso aproximado de un kilogramo cada uno, y la sustancia ilícita más incautada por las autoridades es la cocaína.

El pasado 26 de mayo las autoridades panameñas incautaron un cargamento de 1.096 paquetes de droga, que fue confiscado en aguas del Pacífico panameño cerca a la frontera con Costa Rica, también en operativo combinado entre agentes del Senan y la fiscalía antidrogas de Panamá.

En 2025, Panamá decomisó 129 toneladas de drogas y 47,8 toneladas de precursores químicos, según estadísticas del Ministerio Público. En lo que va de año, las incautaciones superan ya las 34 toneladas. EFE