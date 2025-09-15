Palillonas embellecen desfiles patrios 2025

Tegucigalpa – Las jóvenes hondureñas demostraron un verdadero derroche de belleza y lucieron sus mejores galas para rendirle tributo a la patria en el 204 aniversario de independencia.

Niñas y jovencitas lucen sus vistosos y coloridos trajes de palillonas y al compás de la música movieron la batuta y arrancaron aplausos y suspiros entre los asistentes a los desfiles a nivel nacional.

Las palillonas son de forma general las más destacadas en las fiestas patrias,por la gracia y belleza natural de las niñas y jóvenes, además de las palillonas, las bandas de guerra de los diferentes colegios con todos sus instrumentos marcan el ritmo de la música con distintos ritmos .

Las palillonas del Liceo Católico Santa María, Instituto Rafael Pineda Ponce, Instituto Mary Leona, Instituto Jesús Milla Selva, Instituto Tegucigalpa, Mixto Hibueras, Técnico Honduras, destacan por su belleza y sus coreografías bien sincronizadas.

Proceso Digital te ofrece un compendio de algunas gráficas de bellas mujeres que con su talento no quisieron dejar pasar la oportunidad para recordar que Honduras es un país cinco estrellas. IR